Lugo, 11 de abril de 2017. A Deputada de Cultura, Deseño e Artesanía, Pilar García Porto, presentou este martes no obradoiro do libro do CENTRAD a Semana Escolar con Maruja Mallo, que organiza a Deputación. No acto, participou tamén Llerena Perozo, autora do libro do que disporán os centros de educación secundaria da provincia para divulgar entre o alumnado de educación secundaria da provincia de Lugo coñecementos sobre a vida e obra de Maruja Mallo, pintora viveirense e universal á que neste ano a Real Academia Galega de Belas Artes lle dedica o Día das Artes Galegas.

García Porto subliñou que “son un total de 9.000 alumnos, de 44 centros de toda a provincia os que participarán nos actos incluídos dentro desta programación. Con esta iniciativa sumámonos á homenaxe que a Real Academia Galega rendeu á artista Maruja Mallo con motivo do Día das Artes Galegas, facendo a nosa achega á difusión nos centros lucenses da vida e da obra dunha viveirense xa universal”.

Día das Artes Galegas

No ano 2015 a Real Academia Galega de Belas Artes decidiu instituír o Día das Artes Galegas dedicando cada unha destas celebracións culturais a artistas pertencentes á nosa cultura. No primeiro ano a figura elixida foi o Mestre Mateo, no segundo correspondeulle a Castelao e nesta terceira edición é Maruja Mallo a merecente da distinción.

Esta gran pintora nacida en Viveiro, a máis importante da Xeración do 27 tivo unha importante vinculación coa Deputación de Lugo, da que foi bolseira durante tres anos e recibiu encargas. No Museo Provincial conservamos sete dos seus cadros, entre eles os titulados Española con abanico e Guía Postal de Lugo. Este último encargado no 1929 para ilustrar o Libro de Ouro da nosa institución.

Libro-manual

O Goberno da Deputación editou o libro-manual Bos días, Maruja: 12 estampas dunha pintora, de Llerena Perozo Porteiro, no que se condensan 93 anos de traxectoria vital e artística da protagonista en doce estampas ou capítulos. En cada un deles, téntase recrear unha parte da historia de Maruja Mallo con vida propia, de xeito que o profesorado poida escoller e traballar sobre un tempo concreto ou varios, segundo considere. Ademais, no libro reprodúcense cadros e pinturas das tendencias máis significativas da artista.

Na obra, crease unha personaxe de ficción que conversa con Maruja e narra as máis importantes circunstancias da súa vida, valora a súa obra e dálles voz a personaxes tan significativos como María Teresa León, Rafael Alberti, Miguel Hernández, Pablo Neruda, Luis Buñuel, Federico García Lorca, María de Maeztu, etc. Que interveñen nas diversas narracións, construídas ao xeito de contos.

Programación e actividades

A Semana Escolar con Maruja Mallo terá lugar dende o 17 ata o 21 de abril. O primeiro día os alumnos farán unha pegada de carteis nos centros escolares. A continuación repartiranse os preto de 9.000 exemplares do libro que a Deputación pon a disposición do alumnado de ESO e bacharelato. Durante a semana leCtiva lerán e analizarán o libro-manual e co apoio dos docentes, realizarán diferentes actividades enmarcadas no ámbito da educación plástica e visual, a lingua e literatura, as ciencias sociais, xeografía e historia, así como a música.

Os traballos das aulas expoñeranse en lugares comúns do centro ao longo da semana para conseguir unha maior motivación do alumnado e un intercambio das distintas interpretacións creativas. O venres 21, como conclusión á semana, levarase a cabo o descubrimento do mural, Bos días, Maruja, que elaborarán os alumnos e alumnas e no que reflectirán a súa visión da obra da artista lucense e, por outra banda, levarase a cabo a interpretación dos raps para Maruja Mallo e do himno galego.

Centros inscritos

