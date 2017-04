Horario de Semana Santa - Castelo de Castrodouro (Alfoz) Esta Semana Santa a Oficina de Turismo de Alfoz, e polo tanto o Castelo de Castrodouro, permanecerá aberto dende o luns 10 de abril ata o domingo 16 de abril en horario de 11.00 a 14.00 e de 16.00 a 19.00.

Na actualidade o Castelo de Castrodouro acolle tres exposicións: unha recreación dunha antiga escola, outra sobre o cambio climático, os seus efectos e as posibles solucións, e o museo das zocas; ademáis do mirador ao aire libre no alto da torre. A entrada é gratuita.

Segue a venda anticipada de entradas para o espectáculo que ofrecerá Sergio Pazos este venres, día 7, no auditorio municipal de Burela As entradas pódense adquirir na biblioteca municipal a un prezo de 3 euros. En taquilla terán un custe de 5 euros. Rebento se non o conto e o título deste espectáculo no que Sergio Pazos analiza a realidade de España con ironía.

Visita de alumnos franceses ao concello de Xove Un grupo de 21 estudiantes do Collège Les Clorisseaus de Poilly-lez-Gien, desprazáronse a Xove, acompañados polos seus profesores e os seus “correspondants” (os alumnos do ES Illa de Sarón cos cales realizan intercambio) de Xove; no Concello foron recibidos no Salón de Plenos polo alcalde e a concelleira de cultura. Neste intercambio participan tamén outros 10 estudiantes franceses, neste caso co Instituto de San Cibrao.

4.ª Etapa do Camiño do Cantábrico de Pasada das Cabras 4.ª Etapa do Camiño do Cantábrico dende Barreiros a Praia de Llás de 17 quilómetros. A saída será ás 9 da mañá da Estación de Autobueses de Burela. O prezo é de 20 € para os socios e de 25 para os que non o son e inclúe autobús, comida e seguro. Para participar é imprescindible anotarse en Gráficas Arfe ou ben no teléfono 982 580 504 antes do xoves día 6 de abril ás 20,00 h.

E o domingo día 9 dentro dos actos da Semana do Deporte do Concello de Burela vamos a facer unha ruta circular por Burela de 5 quilómetros aproximadamente saíndo ás 11 da mañá da Praza do Concello e pasando polos lugares máis emblemáticos de Burela.