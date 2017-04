Lugo, 5 de abril de 2017. O voceiro do Goberno da Deputación, Álvaro Santos Ramos, valorou este mércores o Presuposto Xeral do Estado, que prevé investimentos de 7.540 millóns no conxunto do territorio español, dos que a provincia de Lugo recibe “un pírrico 0,8%” dos mesmos, con 66 millóns, “que nin tan sequera se executarán, como pasou o ano pasado”.

“Para o PP de Rajoy os lucenses non temos ningunha importancia. Para o PP de Feijóo os lucenses non somos como o resto de galegos, pois a nosa provincia recibe o 7% dos investimentos totais previstos para Galicia mentres o investimento para Ourense multiplica por 7 o de Lugo”, engadiu.

“O AVE a Lugo segue desaparecido dos Orzamentos do Estado. Só se prevén pequenas actuacións para manter e mellorar un pouco a liña existente, pero da conexión por alta velocidade con Ourense e, polo tanto, co resto do Estado: cero”.

“É un insulto que o PP convide aos lucenses a ir a coller o AVE a Ourense no 2021. Non se consigna un só euro para a estación intermodal, o que significa un portazo máis ao AVE a Lugo, pois sen intermodal non pode haber AVE”.

“A provincia máis estudiada”

“A A-54, a autovía Santiago a Lugo, adiada como mínimo ata o ano 2020. A A-56, a autovía Lugo–Ourense, nin un metro na provincia de Lugo. A A-76, a autovía Ponferrada–Monforte – Ourense, na provincia de Lugo só algo para a circunvalación de Monforte, nin un metro, nin un euro máis, previsión moito máis aló de 2020. A A-74,a autovía Barreiros–San Cibrao, cantidades ridículas que nin se executarán, coa previsión de investimento iríase moito máis aló do 2020, polo menos ao 2025”.

“O resto estudios. Imos ser a provincia máis estudiada do mundo pero na que nunca se fai nada. Nin un euro para a nova comisaría, nin para a obra nin para os estudios previos. Cero euros outra vez. Nada tampouco para o plan director do Hospital da Costa”.

“Lugo queda relegada, como mínimo, á seguinte década para ter algunha infraestrutura decente”.

220.000 euros para Mondoñedo. Cero para o resto de Concellos

“Estes orzamentos son un insulto aos lucenses. Ninguén da provincia de Lugo pode estar de acordo con este desprezo. É lamentable que a voceira do PP, Elena Candia, presuma de estes orzamentos. E é moi preocupante que diga que recollen os compromisos do Partido Popular coa provincia de Lugo, porque, entón, é evidente que o compromiso do PP de Candia coa provincia de Lugo é cero absoluto”.

“Debería caerlle a cara de vergonza, e debería recoñecer que o único que conseguiu dos orzamentos do Estado, que quizais era o único que lle interesaba, son 220.000 euros para o Concello de Mondoñedo. Para os restantes municipios, cero euros outra vez”.

“Con estes orzamentos a provincia de Lugo ten que resignarse de novo ao insulto do Goberno Central, sumado ao desprezo da Xunta de Galicia e á falta de compromiso e proxecto do Partido Popular”.

“O AVE nin se lle espera, pois convídanos a coller o AVE en Ourense no 2021. A autovía a Santiago, máis aló do 2020. A autovía a Ourense, máis aló do 2020 tamén. A autovía da Mariña Occidental, máis aló do 2020 outra vez. Lugo para o PP non existe”.