Unha actividade pensada para toda a familia, enmarcada dentro do programa Ler Conta Moito, da Consellería de Cultura. Unha fórmula divertida a través de xogos, para achegarse ao cancioneiro tradicional galego, co obxectivo de recuperar e que non caian no esquecemento ditos, recitados e cancións, recuperándoos así como forma de lecer e expresión. Ademais, con motivo do Día do Libro, a delegación de Cultura organiza un obradoiro de marcapáxinas na biblioteca de Cervo.