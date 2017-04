Lugo, 7 de abril de 2017.- O delegado territorial da Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, constatou o bo ritmo co que avanzan as obras de remodelación e ampliación do Hospital da Costa que a Xunta de Galicia executa no municipio de Burela.

Neste momento se está a actuar na zona que ocupaba o aparcamento exterior noroeste e no que se alzan as primeiras cimentacións das novas estruturas, en particular o edificio encostado en forma de “L”, contiguo á estrutura actual, e o que albergará o novo aparcamento.

O novo pavillón hospitalario terá unha altura de catro andares sobre rasante e permitirá crear habitacións de uso individual na área de hospitalización, e ampliar as novas áreas policlínicas e gabinete de exploración.

Con carácter previo, remataron as actuacións de movemento de terras, traslado provisional do heliporto e da zona de estacionamento da resonancia magnética móbil e das casetas modulares de medicina preventiva e de riscos laborais.

O compromiso do Goberno galego coa ampliación do hospital permitirá que este se vexa aumentada nun terzo a súa superficie actual: contando con 6.000 metros cadrados máis de superficie sobre os 17.600 cos que conta actualmente.

As devanditas declaracións fixéronse no marco dunha xuntanza con Jose María González Barcia, presidente e portavoz do Partido Popular de Burela, con quen fixo unha análise e lle transmitiu os principais retos do seu municipio en relación á actividade da administración autonómica

Barcia e Balseiro puxeron en valor a importancia que tivo a aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) –acontecida na pasada lexislatura local- un paso decisivo para que puideran executarse as obras de ampliación do centro hospitalario, pero tamén para a execución e remate da nova estrada de acceso ao porto de Burela, xa en servizo, e a segunda escola infantil.

Estas e outras actuacións converten a esta localidade nunha das que maior investimento da Xunta ten recibido nos últimos anos xa que logo a ampliación do Hospital está a supoñer unha achega de máis de 10 millóns de euros, nesta primeira fase, o acceso ao porto roldou os 8 millóns euros, e a nova gardaría supuxo un orzamento de máis de medio millón de euros, aos que teríamos que engadir outras achegas como a destinada á ampliación e mellora dos centros educativos da localidade.

Nova Escola infantil

O delegado territorial tamén puxo en valor que no mes de setembro, co novo curso Burela pasará de 122 prazas nas Escolas infantís que atenden a nenos de 0 a 3 anos. Será sumando as 41 que ten a segunda escola infantil da Galiña Azul de Burela que abrirá ás súas portas o próximo curso.

Respecto desta dotación, ambos significaron que o groso das obras de acondicionamento da escola xa se remataron durante a pasada lexislatura local e tan só restan pequenos detalles finais na parcela.

Finalmente Balseiro e González Barcia puxeron en valor que Burela converteuse nun dos concellos lucenses con maior investimento da Xunta, materializado en obras como o acceso ao porto, reivindicación histórica dos veciños e do sector empresarial e pesqueiro que usa a dársena da localidade, un dos principais portos do Cantábrico, ou as obras acometidas na ampliación e mellora dos centros educativos.