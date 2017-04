O 29 de abril terá lugar en Barreiros un encontro de antigos alumnos, profesores e traballadores do complexo de Benquerencia Hai 40 anos impartíase o 1º grao de FP en agraria. Os organizadores esperan xuntar a máis de 100 persoas neste evento.

"Abril... libros mil" en Barreiros Moitos veciñ@s disfrutaron o pasado domingo coa representación teatral do grupo Ardora, que puxo en escena "Mal social". O luns, 3 de abril, un grupo de nen@s do CEIP de San Cosme visitaron a exposición que se pode ver no centro socio cultural Manuel Díaz Sampedro e que ten coma protagonista ao libro. E o martes, nen@s de 3 a 12 anos dos CEIP de San Miguel e de San Cosme gozaron do espectáculo "Lua en vila dos libros", a cargo de Lucusneda e a Guagua, que tivo lugar tamén no centro sociocultural.

Alumna premiada do IES San Rosendo de Mondoñedo A alumna Iria Rivas, de primeiro bacharelato, foi galardonada nos XLV premios literarios Minerva.

CIG- A Mariña oferta un curso de prevención de riscos laborais O curso, que discurrirá no local do propio sindicato en Burela, comezará o día 18 de abril, desenrolándose as clases durante un período aproximado de 5 semanas de luns a xoves en horario de 20h a 22.15h. Está dirixido tanto a persoas en activo como a desempregad@s. Inscripcións no local do sindicato en Burela ou no número 982581861.

Horario de Semana Santa - Castelo de Castrodouro (Alfoz) Esta Semana Santa a Oficina de Turismo de Alfoz, e polo tanto o Castelo de Castrodouro, permanecerá aberto dende o luns 10 de abril ata o domingo 16 de abril en horario de 11.00 a 14.00 e de 16.00 a 19.00.

Na actualidade o Castelo de Castrodouro acolle tres exposicións: unha recreación dunha antiga escola, outra sobre o cambio climático, os seus efectos e as posibles solucións, e o museo das zocas; ademáis do mirador ao aire libre no alto da torre. A entrada é gratuita.