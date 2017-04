A Mariña 11-4-17. D. Vidal Martínez-Sierra López, Presidente do GDR-1 Asociación Terras de Miranda, congratúlase polo éxito acadado na primeira convocatoria do programa Leader 2014-2020 e quiere persoalizar o mesmo na xerente, Mª Elena Martínez Paz e administrativo, Isabel Villalba Goás, equipo xestor, sen cuxa adicación e esfuerzo esto non tivera sido posible.

O número de proxectos presentados foi de 52, representando unha inversión total no territorio de case nove millóns de euros.

Do total de proxectos, un 60% corresponden a proxectos productivos, un 26% a non productivos de Entidades Locais e o resto a proxectos non productivos de Entidades sen ánimo de lucro.

Esta primeira convocatoria abriu cun orzamento total de 841.905,24€, correspondendo este importe á anualidade 2017 e unha parte para proxectos bianuais 2017-2018.

Nos vindeiros meses farase a valoración dos expedientes, os cais optarán a subvención en réxime de concurrencia competitiva; segundo o baremo e a estratexia de desenrolo aprobadas polo Agader para a execución deste programa Leader 2014-2020.

Todos os proxectos presentados que non consigan subvención nesta primeira convocatoria, poderán, se o desexan, optar á convocatoria do ano que vén, competindo coos proxectos que se presenten a mesma.