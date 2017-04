Compostela 7-4-17. Cxg considera tamén que o goberno da Xunta é cómplice do estatal por permitir que cada día se produzan estas irregularidades en Galicia sendo públicos e notorios estes feitos.

Nos derradeiros tempos vemos como se veñen denunciando situacións irregulares nos trens que circulan polo país tódolos días. Aínda que son moitos os problemas que se detectan no servizo ferroviario que se presta á cidadanía galega, nós desde Compromiso queremos denunciar hoxe un dos máis graves que observamos.

Esta semana a prensa publicaba a nova que no primeiro trimestre do ano, de xaneiro a marzo, 965 trens circularon por Galicia sen interventor/ revisor. Esta circunstancia xa sería preocupante atendendo só o eido económico e de rendibilidade do servizo, xa que isto provoca que moitos viaxeiros fagan o seu viaxe sen abonar un billete. Este feito leva implícito que estes usuarios viaxen sen a cobertura de ningún tipo de seguro, con tódolos riscos que iso carrexa.

O goberno do estado sabe, e a Xunta tamén e cala, que o SOV, ou seguro Obrigatorio de pasaxeiros está recollido no Boletín Oficial do Estado mediante o Real Decreto 1575/1989, de 22 de decembro e está sometido á Lei 50/1980, de 8 de outubro, de contrato de Seguro e obriga a tódolos transportistas a telo contratado como tomador do seguro. Tamén, a prima do seguro debe estar incluída nos custo final do billete, non podendo ser un gasto adicional.

A finalidade do SOV é indenizar a tódolos viaxeiros que sofren danos corporais como consecuencia dun accidente ocorrido durante o desprazamento. Por todo isto CxG considera que o goberno do estado está poñendo en risco os usuarios do sistema ferroviario galego e pide do goberno da Xunta que traballe para obter as competencias sobre o ferrocarril en Galicia,así como por en marcha a creación dunha Operadora galega de ferrocarril. O secretario xeral de Compromiso por Galicia, Juan Carlos Piñeiro lanza a seguinte pregunta “ Que ocorrería se os viaxeiros do Alvia accidentado en Angrois e os do accidente do Porriño fixeran o seu viaxe sen o Seguro obrigatorio de pasaxeiros?