Tal e como sinalou a edil de Medio Ambiente, Manuela Méndez, que supervisou os traballos, “trátase dunha acción preventiva nunha zona sensible ás inundacións, que xa levamos a cabo días atrás tamén noutros lugares do Concello, como é a contorna da Ponte das Quintas, por onde discorre o río Xunco”.

O curso, que discurrirá no local do propio sindicato en Burela, comezará o día 18 de abril, desenrolándose as clases durante un período aproximado de 5 semanas de luns a xoves en horario de 20h a 22.15h. Está dirixido tanto a persoas en activo como a desempregad@s. inscripcións no referido local do sindicato en Burela no número 982581861.