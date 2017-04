Compostela 4-4-17. “Estamos observando que dende o PP se está a comprometer solucións a conflitos políticos a costa dos galegos e galegas”.

No recente debate de financiamento e no do conflito catalán vemos como un presidente do estado, galego, usa na mesa de negociación recursos que por dereito son de Galicia. A posible localización da axencia europea do medicamento pode ir para outro lugar co beneplácito do goberno da Xunta, cando xa fai tempo se lle prometera a Galicia. No capítulo das inversións o único salientábel e o Ave que conecta o País con España, nada máis. Séguese a desaproveitar a situación xeográfica de Galicia, para convertela nun nó estratéxico de comunicacións . Non é de recibo.

“Mais dende CxG sabemos que isto responde a crenza do PP de que poden facer o que queren en Galicia. Pedimos á sociedade e axentes sociais que respondan a esta situación que vai atrasar Galicia outra década”, sinalou o secretario xeral de Compromiso por Galicia, Juan Carlos Piñeiro.

O lider galeguista afirmou para rematar que “a causa final é que o Presidente da Xunta é un APOUCADO na defensa do noso, xa que administra Galicia pensando en xestionar España no futuro. Non todo e valido Sr. Feijoo, Galicia non pode ser moeda de cambio, o que é de dereito non se negocia, a solidariedade Galega está máis que probada, é chegada xa a hora de poñer este País no lugar que corresponde.