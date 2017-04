Esta é unha das actividades programadas dende a Delegación de Medio Ambiente, que dirixe Noelia Mª Ben, para conmemorar o Día da Terrra, que se celebra o 22 de abril. Neste día faise un chamamento a tomar conciencia sobre o coidado e preservación do planeta.

A obra Lobo bobo representouse no salón de actos da Casa da Cultura. Foi unha mestura de contos tradicionais e unha posta en escena chea de risas, música e mímica. Este acto estaba incluído dentro da Programación da Letras da biblioteca municipal focense en colaboración coa Consellería de Cultura a través do programa Ler conta Moito.

Visitaron Sintra, Cascais, Estoril, San Martiño do Porto, Leiria. A seguinte saida será no mes de maio a terras de Zamora e Toro.

A empresa de electricidade e telecomunicacións vén de asinar un acordo con Abanca para adherirse á plataforma Aplazos. En Odeluc realizan proxectos técnicos como todo tipo de instalacións en media e baixa tensión, tanto en obra nova como para reformas en centros de transformación, industrias, comercios, oficinas, comunidades, vivendas unifamiliares, alumeado exterior, etc.

Durante toda a mañá levaremos unha gran mesa de libros á explanada da Praza Conde de Fontao e sacaremos tamén os libros á rúa diante da nosa librería na Avenida da Mariña. Na praza faremos ademáis un gran cartel de homexe ao libro coa colaboración de toda a xente que se achegue a celebrar con nós esta data festiva para todos os amantes dos libros e da literatura.

Durante toda a mañá do domingo os libros venderanse cun desconto do 10% que se prolongará tamén durante toda a xornada do luns 24 na librería.