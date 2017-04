Foz, 17 de abril de 2017. O alcalde de Foz, Javier Jorge Castiñeira, fai un balance moi positivo da Semana Santa no concello. O rexedor salienta que a basílica de San Martiño de Mondoñedo recibiu estes días pasados cerca de 2.000 visitantes e duplicouse o consumo de auga e a cantidade de residuos recollidos no municipio.

Javier Castiñeira manifestou que “unha vez máis a Semana Santa volve sorprendernos. Os datos que temos de consumos de servizos municipais indícannos que o concello estivo a tope, duplicou a poboación durante estes días, especialmente a partir do xoves. Isto é unha antesala do que pode ser un verán de récords porque foi unha Semana Santa de récords: duplicouse a cantidade de residuos recollida e os consumos da auga”.

O rexedor focense engadiu que “un dato tamén importante é que a basílica de San Martiño de Mondoñedo recibiu nunha semana preto de 2.000 visitantes. Tendo en conta que moita da xente que ven a Foz é de segunda residencia, que xa coñece o pobo e todos os lugares turísticos, isto indica que tamén houbo moita xente nova e pode ser un dato moi importante que visitaron por primeira vez a basílica de San Martiño arredor de 2.000 persoas”.

Castiñeira móstrase “contento porque tamén os datos da hostalería e o comercio son moi bos. A ruta das tapas segue a ser un verdadeiro éxito e un reclamo para un Foz, que está no centro de A Mariña ”.

O alcalde de Foz asegura que “A Mariña está de moda e é certo que o movemento que temos na Mariña beneficia a todos os concellos, aos da costa e aos do interior. A multitude de actos que hai, loxicamente o principal é a Semana Santa de Viveiro, pero tamén as referencias turísticas que son a praia, as costas e o patrimonio do interior, fan que a Semana Santa sexa un momento económico moi importante no eido turístico e comercial para a nosa comarca. Isto é unha antesala do que pode ser un verán cargado de récords. Temos que facer unha previsión desde os concellos moi alta porque vai a ser un verán de gran ocupación. A verdade é que os números sorrín unha vez máis á Mariña”.

Javier Castiñeira quere “darlles os parabéns a todas aquelas persoas que estiveron dunha forma ou doutra participando e organizando actos. Lémbrome especialmente da ACIA, novamente coa ruta das tapas, pero por suposto tamén das parroquias, das confrarías e de todas aquelas persoas que estiveron facendo actos da Semana Santa. Darlles os meus parabéns polo novo éxito destas actuacións”.

O rexedor municipal tamén agradece o seu traballo “aos compañeiros do Concello, traballadores municipais como Policía Local, Protección Civil, servizos de recollida de lixo, limpeza e demais porque dobramos esforzos e iso a xente ten que velo e recoñecelo”.