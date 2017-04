Mondoñedo, 10 de abril de 2017.- A alcaldesa de Mondoñedo, a popular Elena Candia, fixo entrega esta mañá dos primeiros cheques infantís con axudas económicas dirixidas ao fomento da natalidade. Candia explica que “dende o Goberno local estamos a impulsar iniciativas dirixidas a incentivar a número de nacementos e fomentar o asentamento poboacional en Mondoñedo, para reverter un dos principais problemas que afectan á nosa cidade, que estar a sufrir un acusado despoboamento e envellecemento”.

Así, dentro do paquete de medidas para o fomento da natalidade promovido polo Goberno local, a alcaldesa entregou hoxe os primeiros cheques a catro familias, dun importe de 300 euros por unidade, que lles permitirá, segundo explica a popular, “paliar os desembolsos económicos que supón a incorporación dun novo membro a unidade familiar nos primeiros meses”.

Estas axudas económicas dirixidas ao fomento da natalidade, réxense mediante procedemento ordinario en réxime de concorrencia competitiva, co obxecto de que dende a administración pública local “nos impliquemos en reverter a constante que se está a dar no municipio”. “O descenso de poboación e do índice de natalidade é unha constante na maioría dos concellos de Galicia e, como non, tamén neste concello, polo que unha das medidas que consideramos importante poñer en marcha para paliar este fenómeno é a do fomento da natalidade con axudas económicas para as familias, pretendendo tamén fixar poboación”, analiza Candia.

Características da subvención

Segundo a ordenanza que regula estas axudas económicas que concede o Concello de Mondoñedo, establécense como beneficiarios os proxenitores, xa sexan casados, parellas de feito ou familias monoparentais que teñan fillos e os adoptantes de nenos/as de ata 3 anos. Deben cumprir como requisitos, residir un dos proxenitores no Concello con carácter efectivo e acreditado con polo menos seis meses de antigüidade, mentres que o menor terá que ser empadroado por primeira vez neste Concello e convivir cos solicitantes no mesmo domicilio e continuar residindo no municipio durante os dous anos seguintes a data de nacemento.

En canto ás contías das axudas, establécense 500 euros para Unidades familiares con Renda Per Cápita igual ou inferior a 3,5 veces o IPREM, sinalado para o ano correspondente; mentres que 250 euros para unidades familiares con Renda per Cápita superior a 3,5 veces o IPREM. As familias numerosas recibirán o 50% mais da contía determinada segundo os ingresos da unidade familiar; ao igual que será maior tamén a contía en caso de discapacidade.

Por último, Elena Candia reiterou que dende o Goberno local se está a facer unha forte aposta por desenvolver iniciativas que permitan fomentar a natalidade, fixar poboación e conciliar a vida familiar e laboral. Así, o Concello de Mondoñedo xunto ás medidas para incentivar a natalidade con axudas directas por nacemento, tamén está a avanzar en iniciativas como ter un servizo global de conciliación ou incluso apoiar a creación dun servizo de canguros para que os pais podan conciliar a vida familiar e laboral.