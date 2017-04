Ribadeo, 26 de Abril de 2017

Sr. Alcalde de Ribadeo

O pasado 26 de novembro de 2016 os medios de comunicación difundían unha nota do Concello de Ribadeo en relación cas licencias de obra e actividade para a reforma do faro da Illa pancha con destino a “Hotel”. Na nota sinálabase que o concello exixiría o acceso libre á illa como condición para conceder a licenza de actividade.

Pasados cáseque 20 días dende a apertura do devandito estabelecemento agradeceríamos que nos facilitase a seguinte información:

1.- Se xa se concedeu a licenza de apertura e neste caso se decaeu a condición de acceso libre que obviamente non se está a cumprir a día de hoxe.

2.-Se ainda non se concedeu a licenza de apertura cales son os trámites pendentes e en qué prazo se agarda cumprilos.

3.- Habida conta que finalmente o estabelecemento devandito non é un hotel, nen ten os servizos nen o persoal propio dun hotel (so un posto de traballo), e se a licenza de obra e a concesión da autoridade portuaria fan referencia expresa e repetidamente a un “Hotel”, pero o que está funcionando son dous apartamentos quixeramos saber se é legalmente viable conceder a pertinente licenza para unha actividade sustancialmente diferente da que figuraba nos proxectos e documentos que figuran no expediente.

Pola outra banda o Colectivo “Por Nuestro Faro” ven de dirixir o escrito que adxuntamos á Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao solicitando unha copia do expediente administrativo que permitiu, no seu día, o peche ao público da porta de acceso á illa, dado que en caso de que non exista o devandito expediente por partir dunha orde verbal ou, en caso de existir non axustarse á lexislación vixente entendemos que debera exixirse o cumprimento inmediato do artigo 27,1 da lei de Costas que estipula a “servidumbre de tránsito” nunha franxa de seis metros por fora da línea de delimitación marítimo terrestre e onde non proceder á clausura indefinida do estabelecemento por parte do Concello de Ribadeo.