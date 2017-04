Alfoz 1-4-17. Dende este sábado e durante semana santa e fins de semana do mes de abril poderase ver no primeiro andar do Castelo do Castrodouro unha exposición sobre o cambio climático “O noso mundo, o noso futuro, a nosa opción” cedida polo CEIDA – Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia e que trata un tema, desgraciadamente, moi de actualidade nos nosos días.

Esta exposición está baseada no proxecto CLARITY – Acción Educativa por el Clima- e pretende contribuír ao coñecemento do fenómeno do cambio climático, as súas causas e as respostas que se están propoñendo para facerlle fronte.

A produción da exposición correu a cargo do CEIDA e INEGA (Instituto Enerxético de Galicia) coa colaboración da Consellería de Innovación e Industria (Xunta de Galicia), a Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible (Xunta de Galicia), o Ministerio de Medio Ambiente, a Alianza del clima e a Dirección Xeral de Medio Ambiente da Comisión Europea.