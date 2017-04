Alfoz 16-4-17. Gran éxito de público na III Ruta dás Tapas de Alfoz, celebrada durante este fin de semana. Tanto veciños como visitantes, puideron degustar as distintas elaboracións dos locais hostaleiros do municipio nestes días de vacacións de Semana Santa nos que este tipo de propostas son un reclamo efectivo para activar a economía local e, ao mesmo tempo, dar a coñecer a nivel turístico Alfoz.

Jorge Val, alcalde de Alfoz, valora moi positivamente a implicación dos locais participantes que ofreceron de forma gratuíta as tapas aos seus clientes, que ademais participan no sorteo de 200€ que poderán gastar nos comercios do municipio. O Concello de Alfoz, aposta por apoiar ás empresas e comerciantes para darse a coñecer, fidelizar clientes e, sobre todo, ofrecer servizos de calidade aos residentes e visitantes do municipio.