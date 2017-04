4.ª Etapa do Camiño do Cantábrico de Pasada das Cabras 4.ª Etapa do Camiño do Cantábrico dende Barreiros a Praia de Llás de 17 quilómetros. A saída será ás 9 da mañá da Estación de Autobueses de Burela. O prezo é de 20 € para os socios e de 25 para os que non o son e inclúe autobús, comida e seguro. Para participar é imprescindible anotarse en Gráficas Arfe ou ben no teléfono 982 580 504 antes do xoves día 6 de abril ás 20,00 h.

E o domingo día 9 dentro dos actos da Semana do Deporte do Concello de Burela vamos a facer unha ruta circular por Burela de 5 quilómetros aproximadamente saíndo ás 11 da mañá da Praza do Concello e pasando polos lugares máis emblemáticos de Burela.

Mayra García participa na conferencia sobre Maruja Mallo a cargo de Vitoria Calero Carball A Deputada de Economía, Mayra García Bermúdez, participou este sábado na conferencia sobre Maruja Mallo a cargo de Vitoria Carballo Calero, que tivo lugar no Museo do Mar.

Ribadeo súmase á conmemoración do día mundial de concienciación sobre o autismo Do balcón da Casa do Concello colgan desde esta tarde globos de cor azul. Deste xeito Ribadeo súmase á conmemoración do día mundial de concienciación sobre o autismo, que se celebra este domingo, 2 de abril. As concelleiras de Servizos Sociosanitarios, Sonia Meilán, Xuventude, Vanesa Yanes, Igualdade, Mariluz Álvarez, e Desenvolvemento Local, Ana Martínez, acompañaron aos pais e nais ribadenses da asociación Capaces neste acto, no que ademáis de colocar os globos procederon a rachar carteis uníndose así ao eslogan deste ano "Rompamos xuntos barreiras polo autismo". Para o vindeiro xoves, 6 de abril, está prevista a proxección do documental "Un sueño compartido". Será a partir das 20:30 horas no salón de actos da Casa do Mar.

A directora xeral de comercio e consumo visita o XIV encontro de palilleiras A directora xeral de Comercio e Consumo, Sol Vázquez Abeal, visitou o estaleiro artesán Francisco Fra con motivo dos Días Europeos da Artesanía.Posteriormente, visitou o XIV Encontro de Palilleiras.