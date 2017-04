Denominouse Burela histórica e achegou aos rapaces aos orixes da localidade. Visitaron a igrexa da Vila do Medio, varios hórreos, lavadoiros, o castiñeiro centenario e puideron coñecer como vivían os bureleses hai moitos anos e apreciar as construcións típicas".

Nas últimas horas seguiron as actividades previstas. Camilo Vázquez, de Salutrans, pronunciou onte unha conferencia sobre "Primeiros auxilios no deporte"; hoxe Simón Río e Alejandro Paleo falaron das súas experiencias como deportistas amateur; e presentouse o percorrido do Circuíto Enduro Monte Castelo, que se celebrará os días 27 e 28 de maio. O domingo, haberá sendeirismo e pádel.

Alí estase a presentar o traballo realizado polos diferentes socios participantes neste proxecto, as actividades de difusión, as experiencias realizadas cos estudantes co editor de libros electrónicos e fan tamén unha avaliación da implementación dos libros electrónicos en centros asociados.

No encontro analízase o informe económico do proxecto, a súa sostenibilidade e os proxectos de mobilidade con estudantes entre os socios, entre outros aspectos.