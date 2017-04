Instalada en Viveiro a escultura en homenaxe aos Cofrades de Viveiro, coa que colaborou o Goberno da Deputación A Deputada de Economía, Mayra García Bermúdez, a Alcaldesa de Viveiro, María Loureiro García, o Presidente da Xunta de Cofradías, José Veiga Golpe, e autoridades da provincia, participaron este sábado, acompañados dun cento de veciños, na inauguración da escultura pública en homenaxe aos Cofrades de Viveiro “Os heraldos do Encontro”. A estatua, quedou instalada nunha das beiras da Igrexa de San Francisco, no centro urbano do Concello de Viveiro.

Pasada das cabras realiza a 4ª etapa camiño natural da ruta do Cantabrico Participaron medio centenar de senderistas nun día espléndido, percorredno os 17 Km. que separan Barreiros e a praia de Llas. Deixando atrás o Concello de Barreiros para bordear a ría do río Masma ata Foz e rematar na praia de Llas.

Este domingo remata a semana do deporte en Burela Nas últimas horas seguiron as actividades previstas. Camilo Vázquez, de Salutrans, pronunciou onte unha conferencia sobre "Primeiros auxilios no deporte"; hoxe Simón Río e Alejandro Paleo falaron das súas experiencias como deportistas amateur; e presentouse o percorrido do Circuíto Enduro Monte Castelo, que se celebrará os días 27 e 28 de maio. O domingo, haberá sendeirismo e pádel.

APAGA participa estes días en Estonia nunha xuntanza do proxecto de asociación estratéxica networking on mobility and innovation in vocational training Alí estase a presentar o traballo realizado polos diferentes socios participantes neste proxecto, as actividades de difusión, as experiencias realizadas cos estudantes co editor de libros electrónicos e fan tamén unha avaliación da implementación dos libros electrónicos en centros asociados.

No encontro analízase o informe económico do proxecto, a súa sostenibilidade e os proxectos de mobilidade con estudantes entre os socios, entre outros aspectos.

Presentación da novela Mundosueño en Burela Mundosueño de Elias Noel, gañadora do 1 premio de Narrativa Xuvenil Kifbook, foi presentada na libreria Nobel de Burela, completando o ciclo de divulgacion na Comarca de A Mariña. Estiveron acompañando na mesa, ao mestre e escritor Elias Noel : o dramaturgo Francisco Piñeiro, a critica literaria Julia Labrador, a escritora Rita Morrigan e o cantautor Hugo Eiroá. Tamén se contou entre os asistentes coa presenza da delegada provincial da Consellería de Cultura María José Gómez.

Rematou na Casa da Xunventude, en Burela, o obradoiro sobre sexoloxía que se desenvolveu durante as últimas semanas Estaba destinado a xóvenes maiores de 18 años e foi impartido por Raquel Graña, que é psicóloga, sexóloga e coach educativa. A actividade enmárcase na programación organizada pola Concellería de Xuventude burelesa.