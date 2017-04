Cervo, 24 de abril de 2017.- O Concello de Cervo celebrará a IX edición da Feira de gando o domingo, 7 de maio.

A cita, organizada en colaboración coa asociación Cabaleiros do Xunco, terá lugar no polígono industrial de Cuíña durante toda a xornada.

Así o anunciaron o alcalde de Cervo, Alfonso Villares, e os edís de Deportes e Medio Rural, José Ramón Soto e Plácido Pérez, na presentación do evento, na que tamén estivo presente o presidente da asociación Cabaleiros do Xunco, Julián Otero, e varios membros da Xunta directiva deste ente.

Hai programadas actividades durante todo o día ao redor do gando. Deste xeito, dende as 8:00 horas ata as 14:00 horas, poderanse realizar transaccións comerciais no recinto feiral; ademais, pola mañá programáronse paseos gratuitos para os pequenos sobre cabalos de montura.

Xa pola tarde, a principal atracción estará centrada nas diferentes carreiras: marcha de trotóns (de 16:00 a 17:00 horas), carreira de cabalos do país (de 17:00 a 18:00 horas), carreira de cabalos cruzados (de 18:00 horas a 19:00 horas), e tamén haberá carreira de burros (de 19:00 a 20:00 horas); nunha xornada que rematará coa entrega de premios aos mellores exemplares de vacún e equino anotados no concurso da Feira. Será ás 20:00 horas.

Haberá máis de 1000 euros en premios para as diferentes categorías e os gañadores das carreiras.

O alcalde de Cervo, Alfonso Villares quixo agradecer o traballo da Asociación Cabaleiros do Xunco na organización desta cita, “un evento a a día de hoxe consolidado gracias a unha importante labor de recuperación e que é o punto de encontro dos amantes do mundo equino e vacún, que comparten nese día a súa afección con todos os cervenses e visitantes que desexen achegarse nesa xornada ao recinto feiral”.