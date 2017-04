Burela, a 11 de abril de 2017.- O Grupo Municipal Popular (GMP) do Concello de Burela manifestou hoxe que “despois de ver cómo o alcalde di que o servicio de recollida de lixo e limpeza viaria funciona ‘moi ben’, temos que afirmar que o alcalde non se entera de nada do que está pasando cos problemas na recollida de lixo e limpeza viaria nestes primeiros días coa nova empresa adxudicataria do servicio.

Hai unha semana que alertamos dos problemas existentes e hoxe reiteramos que segue a haber problemas e esto está afectando directamente ós cidadáns”.

Desde o GMP afirman “que os problemas son de diversa índole. Ademáis dos que xa indicamos na nota de prensa da semana pasada, durante toda a semana pasada temos detectado papeleras a rebosar e sen recoller en varios puntos, por exemplo na zona do Paseo Marítimo de Portelo; restos abundantes de cabichas no mesmo Paseo Marítimo; restos de enseres domésticos sen recoller en varios puntos, por exemplo en Pardo Bazán. O venres volveu a facerse a recollida de lixo en horario de mediodía e primeira hora da tarde. Queda cartón sen recoller porque a carroceta coa que se fai o servicio é mui pequena. O punto limpo non está debidamente atendido. Hai un traballador de menos ca antes… Se esto non son problemas, que nos explique o aldalde a qué lle chama él problemas”.

Os edís populares agardan que estes problemas se solventen con rapidez: “o alcalde debe tomar medidas; en vez de poñerse estupendo coa nova empresa e decirnos que todo vai ‘de maravilla’, debería tentar non creerse as súas propias ilusións, recoñecer con obxectividade que o servicio non está funcionando axeitadamente e poñerse a organizar o servicio el mesmo, xa que o primeiro tenente de alcalde está máis interesado noutras cousas e pasa do asunto. Reiteramos que antes e agora o servicio pasa por recoller o lixo e manter a vila o máis limpa posible, coa menor indidencia sobre os cidadáns”.

Finalmente, desde o GMP entenden que “dado que o propio pliego de condicións para a adxudicación do servicio indica que as facturas mensuáis se pagarán en función do grao de cumplimento do servicio, entendemos que desde o goberno municipal se facerá un estricto cumplimento do mesmo de forma obxectiva, para non perxudicar os intereses de todos os veciños”.