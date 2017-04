Lugo, 11 de abril de 2017. O Goberno da Deputación colabora con 33.000 euros coa Semana Santa de Viveiro, declarada cita de Interese Turístico Internacional. Así o comunicou o Presidente da Deputación, Darío Campos Conde, durante o encontro coa Alcaldesa de Viveiro, María Loureiro García, o Presidente da Xunta de Confrarías de Semana Santa, José Veiga Golpe; e unha ducia de membros das distintas confrarías.

Campos Conde explicou que “dende o Goberno da Deputación achegamos máis de 33.000 euros para colaborar con esta cita, que serve de revulsivo económico e social, xa non só para o Concello, senón tamén para toda a Mariña lucense. Entre as colaboracións da Deputación destacan a carpa Antesala dun Museo, onde están expostos os diferentes pasos da Semana Santa; a edición do libro sobre os Heraldos de Viveiro; así como actividades de promoción e posta en valor da Semana Santa como atractivo turístico da provincia de Lugo, capaz de xerar riqueza”.

O Presidente apuntou que, tal e como leva sucedido nos últimos anos, espérase colgar de novo o cartel de “completo” no que ocupación hoteleira se refire, pois a Semana Santa move, de media, a uns 30.000 visitantes nacionais e internacionais que se achegan a Viveiro a desfrutar dos actos programados durante esta semana.

García Loureiro agradeceu “o compromiso do Goberno da Deputación cun dos eventos máis importantes que temos no Concello de Viveiro” e recoñeceu que “a Semana Santa de Viveiro é hoxe o que é grazas a colaboración provincial, tanto a económica como a de impulso da candidatura de Festa de Interese Turístico Internacional”.

Máis de 160.000 euros

O Goberno da Deputación de Lugo leva colaborado intensamente co Concello de Viveiro e a Xunta de Confrarías para promocionar e pór en valor a Semana Santa deste concello mariñán, un reclamo turístico xa consolidado na provincia. Faino debido á importancia desta cita para a economía local e provincial pois, cada ano, son máis as persoas chegadas de todos os rincóns do estado; así como doutros países, as que deciden desfrutar dun evento que conta co distintivo de Interese Turístico Internacional dende o ano 2013, candidatura promovida polo Goberno Provincial.

Ademais, nos últimos anos o Executivo Provincial achegou máis de 160.000 euros para colaborar na organización dos actos; así como coa propia Xunta de Confrarías. Realizáronse tamén ducias de obradoiros para nenos, a través da TIC da Deputación e do CENTRAD.