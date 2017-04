Mondoñedo, 23 de abril de 2017.- A alcaldesa de Mondoñedo, a popular Elena Candia, deu a coñecer hoxe as bases reguladoras para a creación dunha bolsa municipal de locais comerciais e sen actividade, que someterán a consideración do Pleno na vindeira sesión. Esta iniciativa, á que animan a facer achegas, é unha proposta de rexeneración do corazón histórico do Concello, que xorde coa finalidade de impulsar o desenvolvemento dunha política municipal de dinamización económica e social, a través da implementación dunha serie de medidas a curto e medio prazo relacionadas coa industria e a innovación, a consolidación do tecido empresarial, a xestión da facenda pública e do urbanismo e a potenciación dos sectores produtivos do Concello, todo isto co fin de revitalizar a xeración de emprego e a actividade económica.

A rexedora precisa que o obxectivo do proxecto é que o Goberno local actúe como intermediario para fomentar a dinamización no casco urbano, dando así seguridade aos propietarios.

Elena Candia afirma que con este proxecto “quérese ratificar o firme compromiso de facer de Mondoñedo un Concello máis cohesionado, integrado e sustentable, que vela polo patrimonio cultural e artístico, pero que á vez xera novas oportunidades sociais e económicas para un crecemento innovador e integrador”.

O impulso e rexeneración do corazón do Concello actuará como eixo dinamizador de toda a trama urbana, fomentando a actividade económica, social e turística da zona centro e propiciando a súa reactivación de xeito cohesionado e compacto.

Ámbito de Actuación

A finalidade deste proxecto é que os propietarios de locais comerciais que se atopan sen actividade e en desuso e queiran alugar o seu local utilicen este servizo e que á súa vez, os emprendedores que queiran crear unha empresa ou empresarios que necesiten un local para o seu negocio dispoñan de información destes locais baleiros para o seu aluguer.

O ámbito de actuación serán todo o caso urbano do Concello.

Serán destinatarios deste proxecto: 1.- Os propietarios de locais: Todos aqueles que dispoñan de locais desocupados, susceptibles de ser alugados para o desenvolvemento dunha actividade empresarial. 2.- Os emprendedores ou empresarios: Todos aqueles emprendedores que busquen un local comercial en réxime de aluguer para poñer en marcha o seu proxecto ou aqueles empresarios que queiran dispoñer dun local para desenvolver e/ou ampliar a súa actividade empresarial.

Cómo se vai articular

O Concello de Mondoñedo publicará na súa web www.concellomondonedo.es unha ficha técnica de cada un dos locais susceptibles de ser arrendados especificando a localización, características e fotografías do local. Esta información será actualizada de xeito permanente. Comprobaría ademais que os locais contan coa preceptiva licenza ou comunicación previa municipal e atenderá a aqueles que o soliciten a través do formulario colgado na web para facilitar o asesoramento empresarial.

O Concello de Mondoñedo non intervirá como intermediario na relación contractual do arrendamento, nin ofrecerá ningunha garantía ao arrendador sobre o pago dos locais por parte do arrendatario. Os propietarios dos locais deberán entregar a documentación correspondente, fixada nas bases.

Os datos facilitados serán incorporados na base de datos xestionada polo Concello e terán unha vixencia de seis meses, salvo que os locais sexan alugados, co que os propietarios deberán comunicar a súa baixa na Bolsa ao realizar o contrato de arrendamento.