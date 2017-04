Foz 18-4-17. O mércores 19 de Abril ás 20.30 o salón de actos CENIMA de Foz, acolle a segunda das conferencias das Xornadas “Sentirmos a Arte”, organizadas pola asociación cultural “A Pomba do Arco” no marco do Mes das Artes Plásticas da Mariña, e na que intervirá a crítica e historiadora da arte Mercedes Rozas.

Mercedes Rozas Caeiro, licenciada en Xeografía e Historia, na especialidade de Historia da Arte Moderna e Contemporánea, membro do Padroado do Museo do Pobo Galego e recoñecida e crítica de arte, colaborando nos últimos anos con diversos medios de comunicación. Ao tempo, destacou e destaca como comisaria expositiva, sendo a responsábel de diversas mostras organizadas polo Xacobeo, a Consellería de Cultura, a Fundación Granell, o Museo do Pobo Galego ou o Consorcio de Santiago de Compostela. Un pequeno exemplo deste traballo son nos últimos tempos as exposicións de Carlos Maside, Xulio Maside, Leopolodo Nóvoa ou Camiño de Volta, celebrada en 2016 na Casa da Parra.

A palestra de Mercedes Rozas “Muller e arte de resistencia”, en palabras da propia relatora, parte da consideración de que durante séculos muller e arte consideráronse categorías excluíntes. Aínda que os motivos de exclusión foron cambiando ao longo do tempo, moitos dos parámetros mantivéronse inamovibles, apostados en arcaicos e dominantes signos de tradición patriarcal, así como en visións intencionadas que asociaron feminidade, sensibilidade ou delicadeza con debilidade, e que sonas mesmas que, en cambio, afiliaron sen rubor sempre a xenialidade só a artistas varóns. Ao fin no no mundo da arte, como en calquera outro ámbito, a muller nunca o tivo doado.

As xornadas Sentirmos a Arte terán continuidade o xoves 20 de Abril ás 20.30 no CENIMA de Foz cun relatorio a cargo de Daniel Caxigueiro co titulo de “A fotografía e o xogo creativo”.