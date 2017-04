Burela 19-4-17. En virtude do artigo 16 dos Estatutos do Club e do artigo 1 do vixente regulamento electoral, convócase ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA para o domingo 30 de abril de 2017.

A reunión terá lugar no salón de conferencias de Burela (antiga biblioteca); a primeira convocatoria está fixada para as 19.30 horas e a segunda para as 20.00.

ORDE DO DÍA

1.Lectura e aprobación da acta anterior, se procede

2.Convocatoria de eleccións de Presidencia e Xunta Directiva

3.Constitución de mesa electoral

4.Rogos e preguntas

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS/AS

En virtud del artículo 16 de los Estatutos del Club y del artículo 1 del vigente reglamento electoral, se convoca ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA para el domingo 30 de abril de 2017.

La reunión tendrá lugar en el salón de conferencias de Burela (antigua biblioteca); la primera convocatoria está fijada para las 19.30 horas y la segunda para las 20.00.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta anterior, si procede

2. Convocatoria de elecciones de Presidencia y Junta Directiva

3. Constitución de mesa electoral

4. Ruegos y preguntas