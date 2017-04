Ribadeo, 16 de abril de 2017. O Partido Popular critica a obra realizada polo Concello de Ribadeo no aparcamento municipal que está situado na Avenida Rosalía de Castro porque ao reparalo con zahorra e area non se resolveu o problema dese terreo e ademais xera grandes cantidades de po, que causan molestias aos veciños e comercios desa zona do casco urbano ribadense. Os populares consideran que debería repararse con outro material, como por exemplo rego asfáltico.

“Desde o Partido Popular facémonos eco dunha situación que está a ocorrer en pleno casco urbano de Ribadeo, en concreto nas rúas Rosalía de Castro, San Roque e incluso Rodríguez Murias. O Concello fixo unha actuación que era moi necesaria no aparcamento da avenida Rosalía de Castro, pero para os veciños, os comercios e os coches que aparcan nesa zona a obra que se fixo é prexudicial, porque estes días pasados, cando houbo nordés forte, a zona quedou chea de po, como se estivésemos no Sáhara.

Cremos que había que amañar ese aparcamento, porque había uns baches enormes e era necesario tapalos, pero deberían actuar con un pouco de cabeciña e non malgastar o diñeiro. A situación nas rúas Rosalía de Castro, San Roque e Rodríguez Murias é penosa, sobre todo os días con vento, porque hai un po pegañento que non deixa nin pasear por alí”, explicou o portavoz municipal do PP, Jesús López Penabad.

O voceiro dos populares engadiu: “parécenos un gran despropósito sobre todo porque se fixo con cartos municipais. Aparentemente queda moi bonito pero é lamentable como están as rúas da zona desde que se fixo esa actuación. Pedimos un pouco de responsabilidade e que as obras se fagan de forma eficaz. Agora mesmo en Ribadeo estanse facendo poucas actuacións, pero creo que neste caso deberían realizar un pequeno rego asfáltico ou algo similar, que fora o máis económico posible dado que ese aparcamento non é propiedade do Concello senón que é unha concesión por dous anos, segundo din. Pero desde logo unha actuación como a que se fixo non ten moito sentido porque supuxo crear un malestar para veciños, comerciantes e visitantes que pasan pola avenida Rosalía de Castro”.