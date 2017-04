Ruta de Paso Miudo por Astorga Nesta ocasión Paso Miudo pasou a fin de semana por terras de Astorga, sorprendendo moi gratamente como destino turístico de primeiro orde.

"El Puto Amor", este xoves 27 na libraría Bahía Este xoves día 27 de abril ás oito e media da tarde preséntase na Librería Bahía EL PUTO AMOR

A autora, Malena Baqueiro, naceu en Arxentina, ten as súas raigames en Galicia, e visita con frecuencia A Mariña onde reside temportalmente Elena Dablanca, editora da novela.

Na presentación contaremos tamén coa presenza de Melodi Parga.

Pascua en Trasbar A celebración da Pascua en Trasbar tivo lugar o domingo 16 de abril, sendo o quinto ano en celebrarse, recuperando así esta asociación unha festa que xa non se organizaba dende facía moitos anos.

Xuntáronse preto de cen persoas. Os actos consistiron en: 14.00 h Misa. 14.30 h Sesión vermú (Dúo Merengue). Xantar e ao remate baile.

INGETEAM, Salto do Coro e a Delegación de deportes organizan peque rutas A primeira será ao Salto do Coro e con límite de apuntados para probar o éxito das mesmas.

A vindeira percorrerá ás Covas do Rei Cintolo, con xogos, merenda,... Os nenos, acompañados polos pais, farán unha ruta de 2 km aproximadamente. As terceiras levaran os pequenos ás Piscinas Fluviais e ao Padornelo. Informarción no teléfono 605790091 (Raúl).

Ruta polo Mandeo da ACD Xove 51 membros do Grupo de Sendeirismo da ACD.XOVE, desprazaronse este domingo día 23, ata a Reserva da Biosfera da Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, para facer unha Ruta polo Rio Mandeo. Con saída na aldea de Caresma (Concello de Coirós), e chegada a Betanzos, percorreron preto de 15 km. Xantando no campo dos Caneiros, paseo por Betanzos e visita o Parque do Pasatempo.

Remate do programa Corpo de Muller, da concellaría de igualdade de Ribadeo Moitas foron as mulleres que acudiron o pasado sábado ao remate do programa Corpo de Muller para participar nun baño de sol e movemento no faro de Illa Pancha. As asistentes saíron pola mañá desde o Cantón para chegar ao faro, onde fixeron unha hora de exercicios de reeducación postural global, nese marco tan espectacular para facer exercicio ao aire libre. E xa o domingo un grupo de mulleres de Ribadeo pasou a tarde no Talaso de Xixón. Segundo subliñan desde a Concellaría de Igualdade "cubríronse todas as prazas ofertadas".