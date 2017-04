Mondoñedo, 11 de abril de 2017. Os socialistas de Mondoñedo critican “o despilfarro de recursos públicos que gasta o Concello de Mondoñedo en anunciar as rutas sendeirismo da cidade cando as ten completamente desatendidas en plena Semana Santa”.

A voceira socialista advirte que o Concello acaba de presentar unha APP para móbil coas rutas da cidade, con investimentos públicos, na que só aparecen 2 rutas das 3 que ten sinalizadas o Concello.

A maiores advirte que a paxina web que promociona as rutas non ten ningún acceso directo para descargar a APP que promociona as rutas. “ Nestes orzamentos o Concello ten previsto gastar 23.OOO euros en propaganda, pero é incapaz de xestionar e promocionar os recursos turísticos naturais con eficiencia, como neste caso as rutas de sendeirismo”.

Segundo o propio catalogo do Concello de Mondoñedo, a cidade conta cun total de 8 rutas. Ten 3 rutas a pé sinalizadas, das que só aparecen 2 na APP; Ruta da auga, Fraga Vella ou dos Acivros, e a ruta Leiras Pulpeiro. “Puidemos comprobar como a Ruta da auga que comeza a 30 pasos da Praza da Catedral de Mondoñedo, xunto a subida ao Salto do Coro están completamente abandonadas, desatendidas e sen ningunha labor de conservación e mantemento”.

Rutas para bicicletas e coches

A cidade tamén conta con outras rutas para BTT para bicicletas de Montaña como a da Toxiza, Cristo do Fiouco-Argomoso ou mesmo a a propia ruta da auga. “De todas estes recursos naturais non aparece absolutamente nada na recente APP , só aparecen as rutas de sendeirismo sen contar con estes recursos turísticos”.

A maiores o Concello publicista outra serie de rutas para realizar percorridos con coche; a do Salto do Coro-Vilar, Fraga Vella, O Padornelo-Campo de Oso, A fervenza, Mosteiro dos Picos-Castro do Zoñán, pero tampouco aparecen nesta APP.

“Xa que investimos diñeiro público en este tipo de aplicacións, polo menos que aparezan todas as posibilidades e rutas que ten o Concello, non só as de sendeirismo”, replicou González.

A voceira socialista advirte que Candia prefire gastar os gastos dos mindonienses en tunas, colchonetas, orquestras, fogos de artificio e viaxes turísticos de autopromoción, en calendarios, mentres ten abandonadas e esquecidas, un dos nosos recursos turísticos, as rutas de sendeirismo da cidade”.

“Polo tanto o Concello gasta en trípticos, gasta en propaganda pero non inviste en manter as rutas de sendeirismo en boas condicións para atraer aos visitantes, iso si, despois de gastar investimentos públicos nunha APP e unha tríptico promocional da mesma, dobre despilafarro. Pero o é que mais grave sen ofertar todas as rutas de Mondoñedo”.