Foz, 4 de abril de 2017. O Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Foz anuncia hoxe a convocatoria das probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de lingua galega Celga 1, 2, 3 e 4 neste ano 2017.

Os destinatarios son as persoas maiores de 16 anos, ou que os fagan antes de finais do ano 2017, nacionais ou estranxeiras.

As datas de realización das probas son as seguintes:

Celga 4: 10 de xuño de 2017.

Celga 2: 11 de xuño de 2017.

Celga 3: 17 de xuño de 2017.

Celga 1: 18 de xuño de 2017.

As probas realizaranse en Santiago de Compostela e en Ponferrada. As persoas que desexen inscribirse deberán formalizar a súa solicitude no modelo normalizado e aboar a taxa que se indica na convocatoria. Deberán indicar a proba ou probas ás cales solicitan presentarse e a localidade.

Os formularios de solicitude, segundo o modelo ED114A, estarán dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo https://sede.xunta.gal e na páxina web http://www.lingua.gal, que permite cubrir e editar a solicitude. As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

O prazo remata o 4 de maio de 2017.

As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

a) Xustificante de pagamento da taxa correspondente aos dereitos de exame: 15,77 euros.

b) Copia do certificado de discapacidade emitido por unha administración distinta da Comunidade Autónoma de Galicia, cando a persoa interesada faga constar na solicitude que lle é de aplicación a circunstancia que acredita o documento correspondente.

Os interesados poden obter máis información sobre estas probas en www.lingua.gal e tamén a través do teléfono 982.140.675 ou do correo electrónico biblioteca@concellodefoz.es.