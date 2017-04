Viveiro 11-4-17. Na Xunta de Goberno Local celebrada no día de onte acordouse aprobar o expediente de contratación para o proxecto denominado “Reposición de firme y mejora de servicios urbanos en los viales de acceso al colegio y a la iglesia parroquial de Covas-Viveiro” e mais a petición de ofertas a tres empresas.

As obras, que está previsto que se inicien na primeira quincena do mes de maio, consisten no levantado de pavimento e instalacións existentes no Camiño da Igrexa e no acceso ao colexio de Covas, dotación de servizos (mellora da rede de abastecemento de auga, saneamento e pluviais e canalización do alumeado público) e reposición do pavimento mediante aplicación de aglomerado en quente de 6cm de espesor medio.

Covas é, xunto con Celeiro e o casco de Viveiro, un dos núcleos máis poboados do municipio, no que o número de vivendas existentes se incrementou de maneira notable nos últimos anos. O continuo tránsito de vehículos para acceder á igrexa e ao colexio de Covas provocou un deterioro dos viais de acceso a estas edificacións, dificultando, nalgúns casos, a circulación polos baches e socavóns que presentan. Con estas obras preténdese garantir o bo tránsito circulatorio nesta zona e mellorar a calidade dos servizos ofrecidos a veciños e visitantes.

O proxecto conta cun presuposto de contrata de 54.224,84 euros e será financiado pola Deputación Provincial de Lugo grazas ao convenio de colaboración asinado entre ambas administracións.

A alcaldesa

María Loureiro García