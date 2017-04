Cervo, 25 de abril de 2017.- O alcalde de Cervo, Alfonso Villares, presentou esta mañá o informe de intervención e tesourería sobre o período medio de pagamento a provedores e morosidade do último trimestre de 2016.

Tal e como sinalou Villares, deste documento despréndese “que o período medio de pagamento foi de -22,51 días, é dicir, que o Concello de Cervo abonou as súas facturas nunha media de 7,49 días, en pouco máis dunha semana dende que a factura foi rexistrada en dependencias municipais”.

Deste xeito, podemos dicir que non só estamos cumprindo o que marca lei, que fixa un prazo máximo de 30 días dende a entrada da factura para aprobala, e outros 30 días para pagala, senón que ademais “estase a axilizar ese pagamento, reducíndoo o mínimo, porque en pouco máis de 7 días de media, aprobamos e abonamos o cargo, acadando así un tempo récord tamén no noso histórico de datos, o que é mostra da seriedade e do rigor económico do Concello, o que entendemos que é positivo tamén para o tecido comercial e empresarial, e que contribúe a reforzar unha confianza que se ve avalada por estas cifras”.

Ademais, o rexedor tamén indicou que dende o Concello estamos a dar cumprimento con creces ao ratio de débeda viva, “que se situou no 2016 no 23,02%, amplamente inferior ao 110% de máximo, que fixa a lei. Estes datos confirman unha tendencia moi positiva neste eido, porque conseguimos rebaixar en máis de oito puntos as cifras do ano 2015, fixadas no 31,47%, e en case o 130% os datos rexistrados no 1999, cando asumimos o Goberno e o ratio de débeda viva se situaba no 150,88%.

Son polo tanto cifras que nos animan a seguir a traballar no camiño da eficiencia e a seriedade á hora de xestionar os recursos de tódolos cervenses, e poder destinar cada vez máis fondos municipais a materializar proxectos cos que seguir a dar resposta ás necesidades dos nosos veciños e veciñas.

O rexedor recordou que o Concello de Cervo presenta unha contas saneadas, en positivo, cun superávit de 627.313,20 euros, en base á liquidación do ano 2016.