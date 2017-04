Conferencia de Rosa Sarmiento no CENIMA Será este venres día 28 ás 8 da tarde no CENIMA DE FOZ, sobre a temática “Arte + Muller na Galicia Cotemporanea”

O Concello de Viveiro, a través da Concellaría de Turismo, está a organizar dúas visitas guiadas para coñecer o casco histórico de Viveiro e o Souto da Retorta Terán lugar os días 30 de abril e 6 de maio. As visitas realizaranse nun tren turístico e o punto de partida será a oficina de turismo; as visitas ao Souto da Retorta partirán ás 17:30 horas e ás visitas ao casco histórico de Viveiro, ás 19:00 horas, tendo en ambos casos unha duración prevista de unha hora e media. O tren turístico dispón de 50 prazas e non é preciso a inscripción previa.

Este xoves ás 12:00 horas a alcaldesa, Elena Candia, e o presidente do Club Periodipesca, Luís Macías, inauguran a XXV Convención Internacional da Asociación Internacional de Periodismo especializado en temas de caza, pesca, naturaleza e turismo rural e de aventura. A presentación terá lugar no Salón de Plenos do Concello. A Convención de Periodipesca desenvolverase en Mondoñedo do venres día 28 ao martes día 2.

Día Internacional da Danza no Concello do Valadouro Con motivo do Día Internacional da Danza o Concello do Valadouro organiza, este sábado 29 de abril ás 20:30 horas, no salón de actos da Casa da Cultura, unha exhibición de baile a cargo da Asociación Cultural Amado Lar e o Clube de Baile Deportivo Goldance, ó final desta haberá unha "Master Class" gratuíta de baile social impartida por Dimas Fernández Ron (mestre da "Escola Goldance") para todas as persoas que queiran participar.