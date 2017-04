Alfoz 17-4-17. O pasado domingo día 16, ás 12,00 do mediodía e no Salón de Actos da Casa da Cultura de Alfoz, tivo lugar a presentación do meu libro “Vinte obras de teatro afeccionado”. Representáronse tres fragmentos das obras incluídas no libro: “Non volvas, Salustio, non volvas”, do grupo teatral Raiolas (con Cachín, Juan García e eu mesmo), “Deusas”, do grupo teatral xuvenil A Maseira (con Sabela Quirós, Rocío Sixto e Claudia Pena) e “O Caldeiro Máxico, do grupo teatral O Centiño de San Martiño. Contamos coa presenza de Manuel Lourenzo, prologuista do libro. A encargada da venda dos libros foi Sandra Amieiro. Mostrouse tamén un especial agradecemento a Pepe Blanco, deseñador de Sargadelos, que foi o encargado de ilustrar as obras incluídas do libro. Ó acto asistiron arredor de 70 ou 80 persoas. Agora o libro estará á venda nas librerías de Ferreira do Valadouro e noutras librerías da bisbarra.