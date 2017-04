Durante toda a mañá levaremos unha gran mesa de libros á explanada da Praza Conde de Fontao e sacaremos tamén os libros á rúa diante da nosa librería na Avenida da Mariña. Na praza faremos ademáis un gran cartel de homexe ao libro coa colaboración de toda a xente que se achegue a celebrar con nós esta data festiva para todos os amantes dos libros e da literatura. Durante toda a mañá do domingo os libros venderanse cun desconto do 10% que se prolongará tamén durante toda a xornada do luns 24 na librería.

Segundo explican as súas monitoras "peixes ficticios tomaban a forma de envases para seren capturados con cañas de pescar e depositalos posteriormente nos contedores correspondente. Deste xeito traballamos a recollida selectiva e as habilidades motrices".

Trataranse os conflitos con outros ollos, é dicir, entender que os problemas que temos cos nosos fillos/as poden ser unha situación de aprendizaxe para ambos de novas habilidades, valores, recursos... Aínda que a ninguén lle gusta un conflito, aprender a resolvelo ten moitas vantaxes para o noso benestar e o dos fillos/as. De aí a importancia da comunicación. Correrá a cargo en San Miguel de Reinante por Carmen Moreno e Zeltia Méndez, en FOZ por Lucía Fernández e Cristina López. Pertecentes ao centro psicopedagógico CREA de Lugo. A entrada e libre pero deberase conirmar asistencia antes do venres no 609983876 para que todoslos asistentes teñan o material preciso.

A biblioteca pública municipal de Foz celebra a Semana do Libro cunha representación teatral infantil mañá, mércores, día 19, ás 18:30 horas. Elefante Elegante presentará a obra Lobo Bobo, na que Gonçalo Guerreiro mestura os contos de sempre para crear unha nova historia na que conviven o cómico e o poético co teatro xestual e a música. Ten unha duración de 40 minutos e está dirixida a nenos e nenas de 3 a 8 anos de idade.

A actividade está destinada a nenos e nenas con idades comprendidas entre os 3 e os 12 anos e terá lugar ás 12 horas no Salón de Actos do Concello. Trátase de achegar á infancia o mundo da poesía musicalizada da man do cantautor galego Manoele de Felisa. Esta actividade enmárcase dentro do programa Ler conta moito, da Xunta de Galicia.