Os próximos xoves e venres, 13 e 14 de abril de 11:30 a 13 h, levaremos a cabo o taller Pescando nos ovos de Pascua. Aproveitando estes días de lecer conxugaremos as tradicións mariñeiras coas tradicións propias desta festividade na nosa terra e tamén noutras culturas fomentando deste xeito o diálogo intercultural. O taller vai dirixido a pícarxs de 4 a 14 anos e as prazas dispoñibles son 15. Como sempre a participación no obradoiro é libre e gratuíta, só é necesario inscribirse no propio museo, contactándonos por teléfono ou a través do correo electrónico museodomar@museolugo.org.