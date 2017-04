Xove 13-4-17. Este Curso, que comezou o pasado luns 10 a súa andaina, tivo este xoves o seu primeiro Concerto, celebrado no Salón de Actos, e no cal participaron tódolos alumnos do mesmo. A diferencia do concerto deste Venres Santo, no que tódolos participantes no Curso van facer unha interpretación conxunta coma unha gran orquestra, no do xoves a participación foi a través de distintos grupos de corda ou de vento formados durante o propio desenvolvemento do curso.

Dentro das pezas musicais interpretadas, apareceron os Beatles e Henry Mancini, e tamén música de autores como Grieg, Debussy ou Vivaldi.

Ao remate do Concerto o alcalde Demetrio Salgueiro, acompañado da directora da Escola Municipal de Música Xulia Nogueira, fixeron entrega dos Diplomas aos alumnos participantes.

Por último, recordar que no Curso están participando uns 60 alumnos. Dentro do profesorado cóntase con varios especialistas: Sofía Canoura ((frauta), Rebeca Maseda (violón, violín e violas) e Iván Siso (violonchelo). Ademais conta o curso con Saúl Canosa, Anxo Leitao, Manuel Fernández e Xulia Nogueira como profesores colaboradores. Diríxeo Xan Carballal.

Este vernes será o segundo e último concerto, tamén ás 18:00 horas, co cal se pechará este XXVII Curso de Formación Orquestral de Semana Santa.