A concellería de Cultura de Lourenzá programa unha actuación do cantautor Manoele de Felisa para conmemorar o día do libro este xoves, día 20 A actividade está destinada a nenos e nenas con idades comprendidas entre os 3 e os 12 anos e terá lugar ás 12 horas no Salón de Actos do Concello. Trátase de achegar á infancia o mundo da poesía musicalizada da man do cantautor galego Manoele de Felisa. Esta actividade enmárcase dentro do programa Ler conta moito, da Xunta de Galicia.

Os actos da semana santa de San Martiño remataron coa solta de pombas no adro da basílica Antes houbo misa cantada e concerto a cargo do grupo A.C. Brigantia, co que foi clausurada a XIV edición da Semana da Música Xosé Alonso. A xornada contou coa presenza do alcalde de Foz, Javier Jorge Castiñeira. O Sábado na adro da basílica de San Martiño celebrouse a solemne vixilia pascual co rito da bendición do lume, procesión das candeas e bendición da auga. A continuación houbo misa solemne e concerto a cargo da agrupación Hotel Venecia.

Novo obradoiro para o Club Pequeamig@s no Museo Provincial do Mar O pasado xoves e venres levouse a cabo o taller Pescando nos ovos de Pascua. Aproveitando estes días de lecer conxugáronse as tradicións mariñeiras coas tradicións propias desta festividade na nosa terra e tamén noutras culturas fomentando deste xeito o diálogo intercultural.

Ruta do grupo de sendeirismo da ACD.Xove ao río Mandeo O vindeiro domingo día 23 de Abril, visitarase un "Paraíso Fluvial" como é o Rio Mandeo (Betanzos-A Coruña). Bonita Ruta seguindo o cauce do Rio Mandeo dende a aldea de Caresma ata a Ponte Vella de Betanzos. Un total de 14 km. de ruta, pasando por varias areas recreativas do Rio, (Zarzo, Chelo, o Campo dos Caneiros,....). o final paseo por Betanzos.

Rematou O XXVII curso de formación orquestral en Xove O Concerto Final, co conxunto de alumnos e profesores tocando xuntos, puxo este venres punto final a esta vixésimo sétima edición. O Curso desenvolveuse dende o luns 10, primeiro na sé da Escola Municipal de Música en Palmeiro e rematou despois con dous concertos celebrados no Salón de Actos do Centro Cívico.

Foi organizado pola Asociación Musical Prestoxove, sendo financiado na súa integridade polo Concello de Xove.