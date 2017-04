Lourenzá, 3 de abril de 2017. A alcaldesa, Rocío López, asegura que os veciños e as veciñas de San Adriano terán un aparcadoiro para o seu cemiterio “en óptimas condicións e tan pronto como nos sexa posible”. A rexedora engade que terá accesos pola estrada do Castro e pola provincial 2801. Deste xeito se referiu ás acusacións realizadas no día de hoxe desde o seo popular.

A rexedora sinala que “paréceme un atrevemento por parte da señora Álvarez que fale de deixadez, cando deixadez foi a súa actuación deixando proxectado un acondicionamento dese aparcadoiro pésimo e que non resolvía para nada as necesidades reais e existentes no cemiterio”. Rocío López manifesta que “os veciños de San Adriano precisan un aparcadoiro como Deus manda, ben acondicionado e que resolva as deficiencias que ten o terreo e que estea perfectamente acondicionado para o seu fin último, que é servir de aparcadoiro”.

A alcaldesa de Lourenzá subliña que “por iso optamos por desbotar o ensaio que a señora Álvarez nos deixou proxectado e decidimos facer un proxecto en condicións que define e recolle as obras e accións necesarias para un bo aparcadoiro, que teña accesos non só pola estrada do Castro senón tamén pola provincial 2801. E non facer un galiñeiro como tiña previsto a actual voceira do Partido Popular”.

Para Rocío López “é unha mágoa que se perdese a subvención, pero quero dirixirme á señora Álvarez dicíndolle que aínda que non lle guste, porque no fondo está feliz porque perdemos a subvención e con iso nos quere tachar de mala xestión, os veciños de San Adriano van ter un aparcadoiro para o seu cemiterio en óptimas condicións e tan pronto como nos sexa posible acondicionarémolo, porque estes veciños repito merecen mais que un simple galiñeiro como vostede tiña idea de facerlles”.