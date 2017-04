Burela, 6 de abril de 2017. Seguen en Burela as actividades da Semana do Deporte, que organizou a Concellería de Deportes.

Este xoves entre as dez da mañá e as doce e media do mediodía, os xogadores do CD Burela FS Pescados Rubén acudiron á Escola Infantil, onde houbo un circuíto deportivo, que foi todo un éxito. Nenos e nenas gozaron con esta especial visita.

Agora pola tarde terá lugar unha charla sobre O papel do árbitro no deporte a cargo de Rubén Eiriz Mate, árbitro de 2ª División de Fútbol e árbitro internacional de fútbol praia, Jacobo Rial, árbitro da Liga Endesa de baloncesto, e Xavi Nistal, árbitro de fútbol sala da delegación de A Mariña. Actuará como moderador Suso Pena, responsable de Deportes en El Progreso A Mariña. Será no salón de conferencias ás oito da tarde.

O programa da Semana do Deporte continúa este venres, día 7, cunha charla titulada Primeiros auxilios no deporte. Aprende a salvar unha vida, que ofrecerá Camilo Vázquez do departamento de formación do grupo Salutrans. Colabora o 061 e terá lugar no salón de conferencias ás 20:30 horas.

O sábado, día 8, haberá unha charla a cargo de Simón Río, burelés que correu catro das seis maratóns máis importantes do mundo en Berlín, Tokio, Chicago e New York, e Alejandro Paleo, ex – ciclista profesional reconvertido a triatleta, que agora se prepara para a medio Iroman. Esta charla terá lugar no salón de conferencias ás 12:00 horas. Tamén o sábado será a presentación do Circuíto Enduro Monte Castelo, que se celebrará os días 27 e 28 do vindeiro mes de maio. Xunto ao Club Ciclista Cerezo Bikes farase un percorrido por esa ruta de Enduro. A saída da praza do Concello será ás 16:30 horas. O programa rematará o domingo, día 9, cunha ruta de sendeirismo con Pasada das Cabras. O percorrido é de 5 quilómetros de dificultade baixa, pasando polos lugares máis emblemáticos de Burela. A saída será desde a praza do Concello ás 11:00 horas. E xa pola haberá un clínic de pádel con monitores titulados que se desenvolverá no Activity Center ás 17:00 horas. A inscrición é gratuíta e farase ao comezo da actividade.

Colaboran coa Semana do Deporte as seguintes firmas: Activity Center, AFD Porto de Burela, Asociación Deportiva de Sendeirismo Pasada das Cabras, Club Baloncesto Burela, CD Burela FS Pescados Rubén, Club Cerezo Bikes, CD Lugo, El Progreso A Mariña, Federación Galega de Baloncesto, Federación Galega de Fútbol, Federación Galega de Fútbol Sala, Grupo Salutrans e 061.