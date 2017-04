Lourenzá 15-4-17. O sábado, 29 de abril sairán de Lourenzá ás 6:15, para dirixirse ata as Illas Cíes, onde pasarán a xornada realizando camiñatas no entorno.

O domingo, 30 de abril, a ruta escollida comezará despois dunha visita a unha adega da zona, e levaraos ata o Monte Aloia, onde xantarán un picnic. Pola tarde, completarán as actividades do día coa visita á fábrica de chocolate Antoxo e cafés O Noso.

Finalmente, e aproveitando o festivo do luns, 1 de maio, desprazaranse ata Ribadavia, onde desfrutarán dunha xornada na Feira do viño do Ribeiro; para, xa pola tarde, regresar a Lourenzá.

Xa está aberto o prazo de inscrición (ata o xoves, 20 de abril como data límite) para anotarse e facer consultas sobre a viaxe, nos teléfonos 636 49 64 48 (Marifé) e 619 82 87 84 (Pura).

O prezo é de 120€ para socios e 140€ para non socios, e no mesmo inclúese:

- Autobús de ida de volta dende Lourenzá

- Comida do domingo (picnic no Monte Aloia)

- Ceas do sábado e do domingo

- Almorzos do domingo e o luns pola mañá

- Aloxamento das noites do sábado e o domingo

- Pase no barco de ida e volta ás Illas Cíes