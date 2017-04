Rematou O XXVII curso de formación orquestral en Xove O Concerto Final, co conxunto de alumnos e profesores tocando xuntos, puxo este venres punto final a esta vixésimo sétima edición. O Curso desenvolveuse dende o luns 10, primeiro na sé da Escola Municipal de Música en Palmeiro e rematou despois con dous concertos celebrados no Salón de Actos do Centro Cívico.

Foi organizado pola Asociación Musical Prestoxove, sendo financiado na súa integridade polo Concello de Xove.

Novo obradoiro para o Club Pequeamig@s no Museo Provincial do Mar Os próximos xoves e venres, 13 e 14 de abril de 11:30 a 13 h, levaremos a cabo o taller Pescando nos ovos de Pascua. Aproveitando estes días de lecer conxugaremos as tradicións mariñeiras coas tradicións propias desta festividade na nosa terra e tamén noutras culturas fomentando deste xeito o diálogo intercultural. O taller vai dirixido a pícarxs de 4 a 14 anos e as prazas dispoñibles son 15. Como sempre a participación no obradoiro é libre e gratuíta, só é necesario inscribirse no propio museo, contactándonos por teléfono ou a través do correo electrónico museodomar@museolugo.org.

A periodista madrileña Irene Junquera pasou pola galería ribadense Terra Branca Fíxoo acompañada pola súa nai, facendo gala dunha gran simpatía e amabilidade. Irene Junquera presentou as badaladas do pasado fin de ano na Sexta. Traballou en Punto Pelota en Intereconomía Televisión e en El Chiringuito de Jugones en Nitro, La Sexta, Neox e Mega.

O club de baile deportivo “goldance" no trofeo de baile deportivo de Narón O domingo día 9 de abril, 5 parellas desplazáronse para competir no Trofeo de Baile de Deportivo de Narón, conseguindo nas distintas categorías nas que competían: 1 terceiro, 2 cuartos , 1 sexto e un séptimo posto. As parellas están formadas por nenos e nenas dos Concellos de O Valadouro e Viveiro.

O delegado territorial da Xunta, José Manuel Balseiro, participou na inauguración do centro de día para persoas en situación de dependencia San Rafael, en Mondoñedo O delegado fixo referencia á necesaria colaboración da Administración coas entidades prestadoras de servizos sociais, como é o caso, para "mellorar en todo o territorio as condicións de vida das persoas que máis o necesitan". Balseiro lembrou que a Xunta de Galicia colaborou con 90.000 euros na posta en marcha deste centro e avanzou a disposición da Administración autonómica para seguir traballando na ampliación de servizos que beneficien aos veciños e veciñas do concello e do conxunto da comarca.