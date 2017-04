Burela 7-4-17.A Familia Laranxa festexará un gran Xantar de Irmandade o sábado 6 de maio, no que xogadores e xogadoras dos conxuntos de Primeira División, alumnado da escola, adestradores, afección e directiva poderán compartir un entretido día de confraternidade.

O pavillón Monte Castelo acollerá a cita lúdico-gastronómica, nunha xornada con actividades para os máis pequenos, sobremesa musical, grandes sorteos e moitas sorpresas.

As persoas interesadas poden reservar a súa entrada ata o venres 28 de abril; o prezo do menú de ata 14 anos será de 8 euros e a partir de 15 anos será de 16 euros. Recibirán toda a información na sede laranxa (avenida Arcadio Pardiñas, número 91, baixo. Atención ao público: Luns-xoves 10.00-14.00//16.00-19.00 Venres: 10.00-14.00) ou no pavillón Vista Alegre, coincidindo cos encontros de Primeira División.

Visita á Escola Infantil. O Pescados Rubén Burela FS contribuíu hoxe co seu particular gran de area á Semana do Deporte organizada polo Concello de Burela, coa súa xa tradicional visita á Escola Infantil da localidade mariñá. Judith, Cilene, Dany, Emma, Jorge Bellvert e Edu, acompañados polo preparador físico Alfonso Mera, compartiron co alumnado de 2-3 anos un divertidísimo circuíto deportivo practicando a súa puntería en porterías e canastras. Os pequenos burelaos recibiron candasúa medalla de campións tras unha emocionante carreira.