Foz 30-06-2017. O PSdeG-PSOE de Foz considera que os poderes públicos teñen a obrigación de garantir políticas de igualdade que faciliten a incorporación da muller ao mundo laboral e a conciliación da vida familiar e laboral. E que unha das ferramentas crave para isto son as escolas infantís.

Como cada ano por estas fechas saen publicadas as listaxes de nenos e nenas en lista de espera nas escolas infantís do Concello de Foz e como cada ano vemos que, tanto na escola infantil “A Galiña Azul” como na escola infantil “Nosa Sra. da Purificación”, hai un importante numero de familias que non poden matricular aos seus fillos por non ter praza. Na comarca da Mariña nas escolas infantís a galiña azul quedaron 40 nenos e nenas en lista de espera, deles 19 pertencen ao concello de Foz aos que hai que sumar outros tantos que tamén están en espera na outra escola infantil e calquera neno ou nena, nacido dende maio, que precise o servicio.

Non dispoñer de prazas abondo para a poboación infantil dificulta a conciliación da vida familiar e laboral e fai necesario buscar unha solución para dar cobertura pública a esta demanda de prazas.

Co motivo de darlle solución a este problema que afecta a numerosas familias, o PSdeG-PSOE de Foz presentou unha moción, que foi aprobada por unanimidade pola Corporación, instando á Consellería de Política Social e ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar da Xunta de Galicia para que, dispoñan os medios oportunos, ben ampliando existentes ou con novas instalacións, para así poder atender a demanda efectiva de prazas nas escolas infantís de Foz.

Así mesmo no pleno do pasado xoves se aprobaron outras dúas mocións presentadas polo grupo socialista, unha para reparar os accesos a Cala de San Pedro na parroquia de Cangas que se atopan nun estado deplorable, o primeiro tramo de escaleiras esta invadido por á maleza dificultando a baixada e o segundo esta totalmente impracticable, varandas dobradas e rotas, derrubes da parede lateral sobre a zona de paso, formigón fracturado con importantes gretas, etc. supoñendo un serio risco para os veciños, veciñas e visitantes que desexen baixar á mesma e dando unha mala imaxe de un Concello turístico como é Foz, e outra para que se proceda, por salubridade, a dar solución inmediata aos vertidos dun aliviadoiro que hai na praia de Llas que se desborda con certa frecuencia.