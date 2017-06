Inauguración de exposición fotográfica Este domingo foi inaugurada "Memorias dun fotógrafo. Paisaxes da Mariña" de Cristian Carabalí e realizouse a entrega dos tres vales de compra de 200€ para gastar no comercio local de Alfoz resultantes do sorteo na Ruta de Tapeo 2017.

Conferencia no museo do mar Dentro das actividades complementarias programadas pola Rede Museística Provincial de Lugo á exposición “Maruja Mallo. Vinte almas”, que se pode visitar no Museo Provincial de Lugo dende o 8 de xuño, encádrase a conferencia que se impartirá o próximo martes 27 de xuño no Museo provincial do Mar “De Ana Mª Gómez y González a Maruja Mallo”, a cargo de Mª Ofelia Carnero Vázquez e María Quiroga Figueroa.

Xoves, 27 de xuño, ás 17:00 horas, no Museo Provincial do Mar. Entrada libre.

San Xoán en Alfoz A noite do venres celebrouse en Alfoz o tradicional folión da noite de San Xoán, organizada pola Asociación Cultural e Xuvenil O Castelo en colaboración co Concello de Alfoz. A cita comezou ás 21.30 para os numerosos asistentes que se achegaron a degustar unha cea composta a base de sardiñas, chourizos, panceta e pan. Ao remate do banquete o grupo de teatro a Adala de Fazouro representou a obra "Xuízo a María Soliño", serviuse a tradicional queimada a todos/as os/as veciños/as e finalmente acendeuse a fogueira. O cuarteto tradicional "Catro Canos" amenizou a velada ata altas horas da madrugada.

Festa de despedida das escolas de patinaxe de Mondoñedo As escolas deportivas pecharon o ano cunha exhibición con 16 coreografías dirixidas pola súa monitora Rebeca Díaz Rufian. As alumnas de Rebeca puideron gozar desta actividade e presentar os seus progresos fronte ao público durante a hora e media que durou o festival. Agora terán un merecido descanso e volverán ás clases no mes de outubro.

Festa de fin de curso no CEIP San Cosme Os alumnos do Cole de San Cosme despediron o curso cun festival cargado de música, experimentos, teatro e ata ioga. Cantaron e interpretaron en linguaxe de signos o hit “Súbeme la Radio”, realizaron unha miniclase de ioga para goce das familias e unha representación teatral moi propicia neste ano, a do conto “A Galiña Azul” de Carlos Casares. Unha festa encantadora e divertida organizada polo profesorado e alumnado.

Entrega de diplomas “escola de maiores” Este venres 40 alumnos da “Escola de Maiores” do Concello de Xove asistiron a unha comida no restaurante "Louzao", organizada por eles mesmos, para clausurar o curso escolar. Estiveron acompañados polo Alcalde, Demetrio Salgueiro, a Concelleira de Servizos Sociais, Ana Abad, e a Educadora Familiar e encargada da Escola, Angélica Casabella, que unha vez finalizada a comida encargáronse de entregar os diplomas a cada asistente.