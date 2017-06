Barreiros, 27 de xuño de 2017. Este sábado, día 1 de xullo, celebrarase a romaría de Santo Estevo do Ermo con diversas actividades organizadas polo Concello de Barreiros, a través da Delegación de Medio Ambiente, coa colaboración da asociación Barreiros Mar e Monte. O evento foi presentado hoxe, martes, polo alcalde, Alfonso Fuente Parga, e polo concelleiro de Medio Ambiente, José Manuel Gómez Puente.

As actividades comezarán ás 11 da mañá co inicio dunha ruta a pé, que sairá dende a Casa do Concello, en San Cosme de Barreiros. Ás 13 horas na capela de Santo Estevo do Ermo celebrarase misa e procesión e despois haberá unha degustación de empanada de sardiñas. Ás 14 horas empezará a sesión vermú, que estará amenizada polo dúo Epo-K. A partir das catro da tarde haberá xogos infantís e torneo de tute, con trofeos e agasallos para os participantes. E desde as oito da tarde volverá actuar o dúo Epo-K.