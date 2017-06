Os núcleos da Senra, Trasbar e Gondrás estarán sen suministro eléctrico dende as 9:00 ás 13:00 horas deste martes O Concello de Cervo recibiu unha comunicación de BEGASA na que se informa de que por traballos de instalacións e operacións de mantemento, entre as 9:00 e as 13:00 horas quedará suspendido o suministro eléctrico nos núcleos da Senra, Trasbar e Gondrás, deste martes 27.

Así mesmo, os traballos afectarán ao repetidor da Medela, que é o encargado de ofrecer o servizo de televisión á maioría da poboación do Concello

Un grupo duns 110 veciños e veciñas de Barreiros desprazáronse este luns ata San Andrés de Teixido, nunha viaxe organizada polo Concello Alí foron á misa, visitaron o santuario e xantaron en Cedeira. Pola tarde, xa de volta cara á Mariña, achegaranse ata o banco de Loiba. O alcalde, Alfonso Fuente, que acompañou aos veciñ@s nesta excursión explicou que "tivemos que adiantar a data da viaxe un día. Iamos ir mañá, pero debido á folga do transporte finalmente avisamos a todas as persoas anotadas e cambiámola para hoxe, para evitar posibles complicacións na xornada de mañá". A expedición barreirense está a gozar desta xornada por terras de Cedeira e Ortigueira.

A viñoteca Fumarel, de Ribadeo, acolle este xoves 29 unha cata dirigxda pola prestixiosa enóloga Clara Yagüe Presentará a colección Vineae Expressio Veo, das adegas Señorío de Yagüe, de Valdepeñas (Ciudad Real). Para asistir é necesario reservar previamente. Pode facerse no propio Fumarel, ou chamando aos teléfonos 982.130.225 ou 639.156.738.

O Fumarel tamén ten preparado un menú para o Ribadeo Indiano, composto por empanadas criollas, chivo guisado, plátano fretido, escalada de col, moro de habichuelas e arroz, postre caseiro indiano e café por 22 euros persoa (bebidas aparte)

O gaiteiro Carlos Núñez visitou Ribadeo e comeu no restaurante Marinero Carlos Núñez estivo na vila ribadense antes de viaxar ao municipio cántabro de Camargo para ofrecer un concerto que congregou a multitude de público. Durante a pasada primavera fixo unha xira por Estados Unidos e Canadá e para os vindeiros meses ten programadas máis de 20 actuacións en diversos lugares de España e Francia. Durante a súa visita a Ribadeo o famoso gaiteiro fixo gala da súa amabilidade e sinxeleza e accedeu a facerse fotos cos que llo pediron, como algúns dos camareiros do bar restaurante Marinero.

Inauguración de exposición fotográfica Este domingo foi inaugurada "Memorias dun fotógrafo. Paisaxes da Mariña" de Cristian Carabalí e realizouse a entrega dos tres vales de compra de 200€ para gastar no comercio local de Alfoz resultantes do sorteo na Ruta de Tapeo 2017.

Conferencia no museo do mar Dentro das actividades complementarias programadas pola Rede Museística Provincial de Lugo á exposición “Maruja Mallo. Vinte almas”, que se pode visitar no Museo Provincial de Lugo dende o 8 de xuño, encádrase a conferencia que se impartirá o próximo martes 27 de xuño no Museo provincial do Mar “De Ana Mª Gómez y González a Maruja Mallo”, a cargo de Mª Ofelia Carnero Vázquez e María Quiroga Figueroa.

Xoves, 27 de xuño, ás 17:00 horas, no Museo Provincial do Mar. Entrada libre.