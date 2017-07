Homenaxe en Alúmina a Rogelio Lamelas No restaurante A Lonxa de Burela, os compañeiros de Rogelio Lamelas reunímonos este venres para ofrecerlle unha merecida homenaxe pola súa prexubilación."Lamelas" na actualidade, desempeñaba funcións de administración no departamento de Precipitación, pero antes, desde o ano 79, desempeñou distintos traballos no complexo: estivo en Electrolisis 3 anos e un accidente nun brazo apartouno deste departamento, a continuación pasou ao Economato, despois a intendencias e finalmente a contabilidade onde estivo 18 anos, e por último ao departamento onde alcanza a súa prexubilación,

Ás sobremesas fíxoselle entrega de varios agasallos que o agradeceu con moitísima emoción. Agora vai gozar da súa afección a pesca e a coidar da súa gran ilusión: o seu neto.

Amplían o prazo de preinscripción para o ciclo dual de dirección de cociña e servizos no IES de Foz O prazo amplíase durante o mes de xullo, debido a que se aprazaou a selección do alumnado para o mes de setembro. O IES de Foz será o único centro educativo da provincia que impartirá este ciclo dual de dirección de cociña e de servizos, que á súa vez tan só se cursará noutros dous centros en Galicia no vindeiro curso 2017-2018.

Festas Lieiro 2017 O sábado día 1, e durante tres días, Lieiro está de festa xa que celebra as súas festas patronais cun cartel espectacular que inclúe ás mellores orquestras de Galicia así como unha sardiñada. Contaremos tamén coa colaboración do que será o primeiro pregoeiro da festividade (sábado ás 13:30h), Xosé Mª Leal Bovéda que realizará un percorrido cultural pola historia de Lieiro.

A enóloga Clara Yagüe presentou o viño da súa colección “vineae expressio veo” no Fumarel, único establecimiento de Galicia que o ten á venda A enóloga das adegas da súa familia, Señorío de Yagüe, explicou que os viños que se producen nas fincas de Valdepeñas (Ciudad Real) son moi especiais porque non regan os viñedos e no prensan as uvas, que ademais vendimian en agosto. Esto permítelles elaborar uns caldos de autor, distintos aos habituais, de gran calidade.

Mariña Asesores segue a traballar n a organización de novas charlas informativas para clientes e accionistas do Banco Popular. A celebrada este xoves en Ribadeo contou con moita asistencia de afectados Dende Mariña Asesores transmitiron “tranquilidad a los accionistas, porque están en plazo para poder presentar las reclamaciones correspondientes, sin perder de vista todo lo que ocurra alrededor de esta entidad y del Banco Santander. Y a los afectados que cuentan con otros productos lo que les recomendamos es que consulten sus casos puntuales cuanto antes”.