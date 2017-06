Barreiros, 29 de xuño de 2017. Este sábado, 1 de xullo, arrinca a novena tempada do Eido Dourado que inclúe obradoiros creativos para os máis pequenos/as así como diversos concertos e recitais de poesía. O Eido Dourado, este espazo dedicado ao arte ao pé da praia da Pasada, reabre cunha renovada exposición de pintura do seu creador, Celso Dourado. O Eido Dourado abrirá pola mañá e pola tarde, de martes a domingo ata o 31 de agosto.

Celso Dourado anunciou que “este sábado, a partir das once e media, abriremos as portas nesta nova edición do Eido Dourado cunha exposición renovada na súa maior parte, e que permanecerá aberta durante os meses de xullo e agosto coa correspondente actividade cultural”.

O artista barreirense contou que “este ano vai haber a promoción de doce actividades, seis nas terrazas do Gaivota pola súa capacidade, e seis no Eido Dourado no ciclo de concertos Sons ao solpor. Ademais durante estes dous meses programaranse uns talleres creativos para nen@s que impartirá, como fixo o ano pasado, Lucía Vila. Van dirixidos aos máis pequeniños. Trátase de que gocen un pouco do espazo do Eido Dourado e ao mesmo tempo que desenrolen a súa imaxinación. Prográmase unha quenda no mes de xullo e outra no mes de agosto. Aínda non están perfilados, pero probablemente serán despois de comer en torno ás cinco ou as seis da tarde”.

O creador do Eido Dourado comentou que “as inscricións nestes talleres poden facerse ben mediante o facebook ou correo poñéndose en contacto con nós para asistir a estes obradoiros durante estes dous meses. Atenderase o número deles, repartiranse segundo o número de nenos asistentes. Como fixemos a pasada tempada, van ser gratuítos. Trátase de que os nenos desenrolen un pouquiño a súa creatividade xa que están de vacacións e no seu tempo de lecer. Lucía Vila que os vai impartir, é unha pintora, licenciada en Historia do Arte, é unha persoa cunha capacidade grande para a ensinanza e o ano pasado foron todo un éxito, a min realmente me sorprendeu”.

Celso Dourado engadiu que “este ano o ciclo Sons ao solpor vai ter música, que é sempre o predominante, e ao mesmo tempo tamén algo de poesía. Imos presentar nos xardíns do Eido Dourado, dentro do ciclo Sons no solpor, seis proxectos novos. Algúns deles son inéditos, vanse presentar por primeira vez. Van ser seis grupos e vai combinar desde o blues máis galego ata o folk e a música de autor. Este ciclo de concertos ten unha gran acollida. Normalmente se a noite nos acompaña soen encherse os xardíns e non queda sitio para máis. Xa levamos un tempo traballando nesta idea, gozamos con ela e a seguiremos traballando, e este ano un pouquiño máis”.