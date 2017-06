Ribadeo, 28 de junio de 2017. O local preparará mojitos, caipiriñas, daiquiris e piña colada. Dende a xerencia do Desván do Fumarel explican que “contaremos con la presencia de Santi Gil, coctelero de Vánagandr Gin, ginebra que se elabora en el municipio coruñés de Cambre. El sábado, 8 de julio, Santi Gil a la hora del aperitivo, a mediodía, hará cócteles con vermú Sardino en nuestra vinoteca Fumarel y ya por la tarde y durante la noche estará en la terraza del Desván haciendo cócteles que nos transporten a los sabores de la época indiana”.

Ademais en colaboración con Schweppes o local contará con outro coctelero tamén o 8 de xullo de 16 a 20 horas que elaborará combinados de Gin Tonic, dentro da campaña Experts in mixing.

O Desván do Fumarel ten preparadas moitas sorpresas para este verán de 2017 no que terán ao ron Havana como cabeceira para elaborar os cócteles.