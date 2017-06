As instalacións do hotel O Cabazo, de Ribadeo, acolleron unha xuntanza de Apaga Os asistentes fixeron balance das 11 mobilidades formativas que tiveron lugar este curso en países como Finlandia, Alemaña, Austria, Estonia, Holanda, Italia, Francia, Dinamarca, Croacia, República Checa e Portugal, que se desevolveron entre os meses de marzo e xuño e nas que participaron 44 mestres da asociación, de Galicia e doutros puntos do país. Tamén se fixo entrega de documentación e dos informes das diferentes mobilidades, presentáronse propostas de mellora e o novo proxecto no que xa traballa Apaga (Asociación de Profesores de Automoción de Galicia), que preside o ribadense Álvaro Doural.

Horario de verán do Castelo de Castrodouro (Alfoz) O horario de verán (dende o 1 de xullo ata o 31 de agosto) do Castelo do Castrodouro e por tanto da Oficina de Turismo, será o seguinte: Luns a venres: de 17:00 a 21:00. Festivos e fins de semana: de 11:00 a 14:00 e de 17:00 a 21:00.

Na actualidade o Castelo de Castrodouro acolle unha exposición de fotografía sobre a Mariña Lucense do autor Cristian Carabalí, a sala museo das zocas de Alberto Geada e nos vindeiros días unha exposición sobre traxes medievais de Reme Espantoso.

A comisión das festas do Carme de San Cibrao busca voluntarios para a confección da alfombra froral A Comisión das Festas do Carme fai un chamamento á veciñanza buscando a súa colaboración para a confección da alfombra froral, "dado que este colectivo non dispón de tempo material nin persoal para a súa elaboración, polo que sen axuda resultaría imposible contar con este elemento distintivo e representativo da nosa Festa". A alfombra elaboraríase na Praza do Lugar, durante o día 15 de xullo, para a procesión da patroa que terá lugar ás 21:00 horas. A Comisión encargaríase de facilitar todo o material necesario aos voluntarios. Os interesados poden chamar á Casa da Cultura de San Cibrao, ao teléfono 982.59.51.57

Vindeira ruta da ACD Xove-Sendeirismo o 9 de xullo Será unha ruta "mañanera", pois vaise camiñar só pola mañá, para voltar ao mediodía. O destino será O Viveiró (Muras) para facer "O Rego dos Coruxos", unha preciosa carballeira de montaña, en pleno Xistral. Este rego é o primeiro afluente do río Landro, e o que lle aporta casi a totalidade da auga que trae nestes primeiros pasos dende o seu nacemento.

O Concello de Barreiros únese á celebración do Día do Orgullo Por este motivo, segundo explica o edil de Medio Ambiente, José Manuel Gómez Puente, "colocamos seis plantas con los colores que simbolizan la diversidad sexual, para conmemorar el Día del Orgullo, que se celebra este 28 de junio. De esta forma queremos hacer llegar nuestro apoyo a este colectivo".

San Xoán da Asociación de veciños Burgo de trasbar Os actos comezaron arredor das 19.00 h coa actuación do grupo Saíñas, de Xove, e xogos populares. De seguido, pancetada/chourizada e rematouse o día con fogueira e unha queimada.